苗栗縣後龍鎮1名婦人日前透過網路結識網友，落入愛情陷阱，對方騙稱要以國際快遞寄送禮物給婦人，但需先匯款3萬元，婦人信以為真前往金融機構匯款，行員發現有異報警前來關心，及時阻止婦人上當。

竹南警分局後龍分駐所警員黃紹方、翁林玄滿，日前接獲後龍鎮1家金融機構通報指稱，有1名婦人欲臨櫃匯款3萬元至陌生帳戶，行員懷疑很有可能遭詐騙，隨即通報警方趕赴現場了解。原來這名6旬婦人是在網路上認識1名網友，從未見面便成為男女朋友，對方自稱人在國外，要透過國際快遞寄送禮物給婦人，但要先匯款3萬元，婦人因受甜言蜜語疑惑，對「男友」的話深信不疑，才到該金融機構欲進行匯款。

員警詢問婦人是否認識該帳戶所有人，婦人稱不認識，是「男友」提供的，員警趕緊勸阻婦人，並向婦人解釋他人寄送包裹，根本不需要婦人先付任何程序費用，何況是要匯款到不明帳戶，這必然是詐騙集團手法之一，婦人聽完後恍然大悟，立即打消匯款念頭，並感謝機警的行員和員警攔阻，方成功保住辛苦積蓄。

竹南警分局表示，本次幸好有行員機警即時察覺有異而報警，經員警到場耐心勸說，成功攔阻民眾匯款，使詐騙集團無法得逞。藉此提醒民眾，網路交友要小心，只要對方提到「匯款」、「提供遊戲點數序號」等關鍵字，極有可能就是遇到詐騙集團，切勿受騙上當，如有遇到類似情形，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。