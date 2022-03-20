國民黨新北市議員葉元之拍嘲諷停電的影片，一位PTT帳號jamesking的網友在PTT上噓葉元之，「國民黨的水準讓人投不下去阿」，卻被發現IP來自國發會，引來政府網軍疑慮。媒體人黃揚明追蹤後認為，jamesking應只是散兵游勇，但應該是在公家機關上班的人，「一個在公家機關上班的鄉民，動不動就在上班時間逛八卦版噓國民黨，公家飯真的香。」

黃揚明指出，所有公務機關的IP，對外一定顯示為「國發會」所有，必須要國發會再進一步查詢，才會知道到底屬於哪一個單位。

黃揚明在PTT上查詢「jamesking」，發現最早發文在2004年，早期這個帳號多半在「手機鈴聲」版發文，分享各類手機鈴聲，還一度當上副版主，2014年他發文在台東市區出租房屋以及出售機票時，都留下了自己的手機、LINE等個人資訊，最近一次則是2020年3月，求租台東市區的辦公室，手機號碼與2014年的那支一樣，應該可以確認這個帳號就是這位「陳先生」所擁有。

黃揚明分析，這位陳先生近期在PTT以推文為主，主要都是罵國民黨無誤，這麼高調會發出自己手機號碼的帳號、不使用跳板讓IP大方露出，通常不會是「網軍」，這應該只是一個在公家機關上班的討厭國民黨的散兵游勇罷了。「只是，一個在公家機關上班的鄉民，動不動就在上班時間逛八卦版噓國民黨，公家飯真的香。」