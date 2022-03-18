國民黨新北市議員葉元之拍攝影片惡搞中央流行疫情指揮中心記者會，改成中央「流行停電」指揮中心記者，葉元之今（18日）在臉書指出，昨天PTT有人討論他所拍攝的，嘲諷民進黨的影片，下面有網友留言「國民黨的水準讓人投不下去」，而這網友上網的IP竟來自行政院國發會，而且還在上班時間留言。

葉元之高喊「抓到了，民進黨政府上班時間網軍出動！」並痛批，這有如林秉樞案「國家級網軍」翻版，質疑民進黨政府是公然在公部門養網軍嗎？上班都在罵在野黨，國發會要不要出來說明一下？

在林秉樞案期間，有網友更改林秉樞的維基百科，把賴清德與柯文哲列為和林秉樞互動的名人，而此網友上網的IP來自行政院國發會，被質疑「國家級網軍」出動。葉元之說，昨天在ptt攻擊國民黨的網友IP為117.56.22.195，也來自國發會，帳號是jamesking，下午4時17分留言。

葉元之指出，經查詢jamesking在去年8月23日，也曾用國發會的IP在ptt發文，為高端疫苗護航。他批評，如果民進黨政府用養網軍的力量來解決電力問題，台灣就不會一天到晚停電了。