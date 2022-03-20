新北市議員葉元之質疑，網友上網的IP竟來自行政院國發會，而且還在上班時間留言。（葉元之提供）

國民黨新北市議員葉元之日前拍攝影片嘲諷缺電問題，被網友分享到PTT上討論，結果葉元之發現竟有來自國發會IP的網友狂酸「國民黨的水準讓人投不下去」，質疑是國家級網軍翻版。媒體人黃揚明表示，查詢後發現該帳號數次在PTT留下自己的聯絡方式，猜測該網友應該僅是一位「在公家機關上班的鄉民」。

日前葉元之拍攝嘲諷民進黨的影片引起網友討論，但其中卻有一名吐槽網友的IP來自國發會，讓葉元之直呼「抓到了，民進黨政府上班時間網軍出動！林秉樞案『國家級網軍』再現？」行政院長蘇貞昌被問到此事時，則強調政府不會養網軍。

黃揚明在臉書發文指出，只要是公務機關的IP，對外都會顯示為「國發會」所有，因此需要國發會進一步查詢，才會知道到底屬於哪一個單位，並說「政府不查，我們自己查！」

黃揚明表示，實際檢視該網友的活動紀錄，可發現其最早是在2004年發文，過去許多文章都是發在「手機鈴聲」板，還曾當上該版副板主，而該帳號多次發文求租台東市區辦公室、出售機票時，都有留下自己的聯絡方式。

黃揚明指出，雖然該帳號使用者近期主要都在PTT罵國民黨，但其高調公開自己手機號碼、不使用跳板的使用方式，讓黃揚明認為應該不是網軍，而是留下聯絡方式的民眾本人所使用，「這應該只是一個在公家機關上班的討厭國民黨的散兵游勇罷了」。

不過黃揚明也吐槽，「一個在公家機關上班的鄉民，動不動就在上班時間逛八卦版噓國民黨，公家飯真的香～」