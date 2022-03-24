LINE於2012年進攻台灣市場，憑藉著免費傳訊息、通話、轉帳等功能，深受許多用戶喜愛，就有男網友好奇，現今明明有許多和LINE相似的社群軟體，為什麼LINE能在台灣如此流行？對此，有網友直言，「打電話免錢這點，很難被取代」、「台灣人已經被綁架了，生態系都在它上面」。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，現在的社交軟體多樣，舉凡WhatsApp、iMessage、SnapChat、Twitter等，在國外都有許多人使用，但上述這些軟體反而在台灣不怎麼流行，使用的人也相當的少。

他提到，反觀台灣主流的社交軟體，就是LINE、Messenger和年輕人愛用的Instagram，尤其LINE已在台灣推出10年了都沒被取代，因此好奇「什麼原因讓LINE變成龍頭？未來有沒有可能被取代？」

對此，不少網友指出，「短時間不可能，長輩都在用了」、「大概還能撐個10年跑不掉吧」、「公家機關、政府人員都在用，感覺很難」、「LINE強在一整套服務吧」、「打電話免錢這點，很難被取代」、「光貼圖就贏一半」、「台灣人已經被綁架了，生態系都在它上面」、「大家都在用，不用不行」。

也有網友提出不同看法，「感覺遲早會被取代，即時通、MSN就是這樣被淘汰掉的」、「一定會被取代，只是早晚而已，而且LINE主要就日本跟台灣在用吧」、「LINE只會拿來聊天，很多多餘的功能不會去用它」、「LINE廣告真的很多，很討厭」、「感覺很多人用LINE只是『不用不行』，想不想用是其次」。