台灣人最愛去日本旅遊，許多人都覺得日本的街道、市容，相對於台灣乾淨許多，有網友好奇詢問日本為什麼這可以麼乾淨？引起廣大迴響，有內行人點出造成台日差異的2大關鍵，直呼「他們真的很自律」！

一名網友在《PTT》表示，隨便Google了大阪，然後看一下街景就這麼漂亮，包括快車道、慢車道、人行道劃分清楚，兩旁行道樹林立，沒有突兀的廣告看板，沒有違停的汽車，也沒有整排的機車。

原PO指出，連建築物都可以完全融入市容裡，一旁的精品招牌讓這裡看起來更有品味，畫面看起來也很和諧，質疑為何日本可以這麼有質感？台灣卻做不到？貼文一出引起熱烈討論，有內行人分析，日本人的自律及法規是兩大關鍵因素。

網友紛紛回應「他們真的很自律的，上次剛好在日本碰到颱風，風雨一小就看到阿公阿嬤出來掃樹葉」、「日本規定必須維護自己住家外觀」、「因為重門面、愛整潔、常維護」、「日本滿街紅線啊，反觀台灣…」。

不少網友無奈表示，「台灣只會一邊靠北很醜，一邊靠北要出錢」、「台灣人什麼都不在乎，便宜CP值最重要」、「台灣招牌真的慘不忍睹」、「台灣光是騎樓都被佔為己有，擺雜物或做生意、搞得難以通行就輸一個世紀了」。