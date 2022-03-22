男深夜不滿警盤查竟衝撞 遭噴辣椒水逃逸仍遭逮

台中市永興派出所王姓員警今天凌晨巡邏至北區文昌東一街發現陳男駕駛自小客車停在道路中間，趨前盤查時，陳男突然衝撞員警，王警持辣椒水往車內陳男噴灑，陳男加速開車逃逸，王警呼叫警力支援，陳男逃僅約150公尺遭警攔停逮捕，警方依妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，第二警分局永興派出所警員王梓豪今天凌晨零時20分巡邏到北區文昌東一街時發現1輛自小客車停在道路中央，阻礙人車通行，員警趨前盤查，自小客車駕駛陳男自認並沒犯錯，拒不配合，竟還踩油門朝員警衝撞，王警緊急朝車內陳男噴灑辣椒水，陳男強忍雙眼不適，一路違規行駛加速逃逸。

王警緊急呼叫支援警力攔捕，警方在梅川西路及天津路口即攔檢陳男。駕車逃逸僅150公尺的陳男被警方攔停時態度惡劣，不斷對員警罵三字經，警方搜索陳男及車輛都未發現違禁品，他並無酒駕，僅因遭員警噴灑辣椒水造成顏面不適，經大量沖水後已無大礙。