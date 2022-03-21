前主播蔡沁瑜曾擔任永齡基金會副執行長，被譽為「郭董」郭台銘的「最美發言人」；外貌身材保養得宜的她，今(21)日在臉書貼出一段演奏爵士鼓的影片，她透露整個計畫是瞞著子女籌備，騙說「去買菜」其實是偷練鼓藝；當女兒看到她要上台表演時，露出又驚又喜的表情大呼：「救命啊！可以不要亂來嗎？」。蔡沁瑜感性說，希望自己的努力和認真能影響孩子勇敢接受挑戰，積極正能量獲得在場及網路熱烈讚聲。

蔡沁瑜今(21)日在臉書貼出一段1分45秒的影片，只見她一身亮深黑色短裙勁裝，大秀保養有術的主播級美腿，有模有樣地坐在爵士鼓前準備演奏，坐在台下的兒子、女兒事先全不知情，當驚覺原來媽媽竟然要上台演奏時，女兒滿臉驚訝放聲大笑說：「救命啊！你要幹嘛啦，可以不要亂來嗎」，這是為人子女的正常微尷尬反應，不過欣賞完媽媽的爵士鼓賣力演出，全家人還是不吝給予登台演出的蔡沁瑜熱烈掌聲。

蔡沁瑜在臉書告白：「是的，我打得不好，但我很帥！總覺得會打鼓的女生特別帥，我三個小孩最喜歡的音樂課，就是打爵士鼓～因此，我佈局了兩個多月，終於聽到了他們難以置信的尖叫聲和崩潰大笑」，她透露為了這次演出的用心秘密籌備：「過去的這幾個週日，趁他們還沒起床時，跑去學打鼓，回家後，他們總會問我去哪了？我不是說去買菜、就是跟別人談事情。可能平常我這個媽媽就很忙，孩子們不疑有他，我就這樣默默地上了大約十堂的爵士鼓…然後就上台，竟然、竟然完成了！」

蔡沁瑜說：「當時的起心動念，只單純地想以身教讓孩子知道，媽媽都可以了，你們沒道理認為自己不行」，她也希望自己的努力和認真，能影響到孩子，讓他們勇於接受挑戰，不膽怯，在人生的千難萬難中，能承擔能面對能解決。最後她分享自己「計畫成功」的雀躍：「原來被孩子們稱讚：是這麼開心的感覺」。

網友看到她的影片受到感動，紛紛鼓勵她：「媽媽太帥太可愛了啦！已被圈粉！」、「太帥的媽媽了！！看到孩子的表情一切都好值得」、「媽媽好酷！！」、「太帥了！孩子一輩子難忘的回憶...好強大的媽媽...」、「妳太帥！會逼死一堆地方懶媽媽，到底要多忙？我無地自容。」