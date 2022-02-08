女星熊黛林（Lynn）不只是幸福人妻代表，模特兒出身的熊黛林天生麗質，41歲仍有俏麗顏值和前凸後翹的魔鬼身材，而不吝嗇展現好身材的熊黛林，昨（7日）則在IG曬出辣穿開高衩洋裝照，熊黛林一雙纖細美腿全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，熊黛林身穿黑色貼身洋裝、腳踩過膝長靴入鏡，她上開低胸、下開高衩到絕對領域，上下齊露的設計，讓熊黛林的白嫩上圍和一雙纖細美腿全都露，保養有術的熊黛林身材零贅肉，S身材曲線若隱若現，絕佳身材比例完全不像是2個女兒的媽。

昨天是大年初七，由於古代觀念認為，大年初七是盤古開天闢地後，最初人類的誕生日，因此初七是人的生日、又稱為「人日」，而熊黛林在網上應景發文：「年初七 各位生日快樂！」不過網友全把焦點放在熊黛林的好身材上，大讚她是辣媽無誤。

熊黛林婚姻、事業兩得意，她2016年嫁給百億富豪郭可頌，夫妻生下一對雙胞胎女兒，幸福組成一家四口，同時，熊黛林也沒忘自己熱愛的演藝事業，她日前在戲劇《家族榮耀》罕見演反派富家女，熊黛林感謝丈夫的大力支持，讓她可以重回劇組拍戲，同時，熊黛林也發揮演員的專業，分享演反派的感想：「不要把角色詮釋太壞，加了一點女人可愛」。