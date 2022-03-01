「台北氣象站合署辦公廳舍」工程外牆最後一片耐候鋼節能板正在用吊車進行安裝，完工後可望成為新店地區拍照打卡新地標。（新北市工務局提供）

中央氣象局儀器檢校中心及台北氣象站合署辦公廳舍今舉行節能板上板儀式，氣象站最具特色的大氣層等高曲線屋頂及345片耐候鋼節能板，也在完成外牆最後一片節能板安裝，象徵主體工程已全部完成，接下來將陸續進行氣象站搬遷及戶外公園興闢工程，預計今年8月完工。

新北市新工處表示，台北氣象站由三個曲線建築組成，以氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，波浪曲面屋頂設計與地面連結，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌；外牆搭配的345片不規則耐候鋼節能板，除了能減少約50％以上的太陽輻射，讓室內節能降溫，還會隨著風、雨及溫溼度等天氣狀況自由擺動，創造氣象站獨特的氛圍，可望成為新店地區拍照打卡新地標。

工務局長詹榮鋒說，氣象站工程分階段進行，外牆的345片節能板在今天全數裝設完畢，建築物主體正式完成後，將進行氣象站搬遷作業與拆除基地旁檢校中心既有組合屋，接著進行第二階段闢建綠地公園工程，全部完工後，將能因應極端氣候觀測，帶來更準確及即時氣象資訊，亦可創造教育、推廣、示範之氣象場所，讓民眾更了解氣象單位的服務內容。

台北氣象站原設於板橋浮洲地區，自1972年設立迄今，既有建築超過50年歷史，加上浮洲合宜住宅完工後，原先設定的地面及高空觀測氣候環境已有改變，因此中央氣象局選擇在新店安坑新建辦公廳舍，同時結合地下風洞實驗室，除了提供更優質的氣象觀測服務外，也將擔負極端天氣預報的重要任務。

工務局接受中央委託在新店安坑地區興建「台北氣象站合署辦公廳舍」，今在工務局長詹榮鋒、氣象局長鄭明典及營建署王武聰組長等人主持下，正式對外亮相。