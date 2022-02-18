【Devolver Digital 新聞稿】大受好評的像素風格益智遊戲再度報到！來自波蘭的「瘋狂遊戲科學家」Sos Sosowski 將加入世界知名的獨立遊戲開發商 Devolver Digital 旗下，並在 2022 年下半推出《McPixel 3》，讓這位擁有著 8-bit 基因的偉大英雄凱旋回歸 PC 與其他多個平台。在 McPixel 即將再次帥氣衝擊遊戲宇宙之際，千萬別問他：「所以那個《McPixel 2》去了哪裡？」

像素英雄 McPixel 加入 Devolver Digital 準備爆笑拯救世界。
像素英雄 McPixel 加入 Devolver Digital 準備爆笑拯救世界
像素英雄 McPixel 加入 Devolver Digital 準備爆笑拯救世界
像素英雄 McPixel 加入 Devolver Digital 準備爆笑拯救世界。
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在《McPixel 3》中，玩家將擔任 McPixel 這位「英雄候選人」，為了拯救世界，被捲入一系列嶄新又瘋狂的事件之中。McPixel 總是能驚險地避過災厄，運用一些不太合常理但確實很有「笑」果的方法：例如召喚一隻身為百萬富翁的蜘蛛、在自己的褲管裡吃烤肉、把暴龍揍飛到外太空、在跑車上撒尿或狠狠地踹 Devolver Digital CMO Fork Parker 的下面一腳 ── 當然了，你能想像到的混亂絕對不只有這些形式！

遊戲特色

●100 個等你大開腦洞的關卡

●超過 900 個爆笑橋段

●接近 1,500 個可互動物件

●超過 20 個不同流派的迷你遊戲

●258,924,600 個像素

●在你阿罵的電腦上都能玩

●Steve

●水上關卡

除了上述的所有驚奇項目，還有更多浮誇瘋狂的事情將在《McPixel 3》中發生！不相信的話，請至 遊戲官網 看看 ── 相信你不會想去看看 McPixel2 吧。像素風益智遊戲《McPixel 3》將於 2022 年發行，追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Sos Sosowski (@Sosowski) 的 twitter 將能獲得最即時的遊戲資訊。

《McPixel 3》Steam 遊戲頁面
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#McPixel #遊戲 #Devolver #Digital #像素