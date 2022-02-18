像素英雄 McPixel 加入 Devolver Digital 準備爆笑拯救世界。

【Devolver Digital 新聞稿】大受好評的像素風格益智遊戲再度報到！來自波蘭的「瘋狂遊戲科學家」Sos Sosowski 將加入世界知名的獨立遊戲開發商 Devolver Digital 旗下，並在 2022 年下半推出《McPixel 3》，讓這位擁有著 8-bit 基因的偉大英雄凱旋回歸 PC 與其他多個平台。在 McPixel 即將再次帥氣衝擊遊戲宇宙之際，千萬別問他：「所以那個《McPixel 2》去了哪裡？」
在《McPixel 3》中，玩家將擔任 McPixel 這位「英雄候選人」，為了拯救世界，被捲入一系列嶄新又瘋狂的事件之中。McPixel 總是能驚險地避過災厄，運用一些不太合常理但確實很有「笑」果的方法：例如召喚一隻身為百萬富翁的蜘蛛、在自己的褲管裡吃烤肉、把暴龍揍飛到外太空、在跑車上撒尿或狠狠地踹 Devolver Digital CMO Fork Parker 的下面一腳 ── 當然了，你能想像到的混亂絕對不只有這些形式！
遊戲特色
●100 個等你大開腦洞的關卡
●超過 900 個爆笑橋段
●接近 1,500 個可互動物件
●超過 20 個不同流派的迷你遊戲
●258,924,600 個像素
●在你阿罵的電腦上都能玩
●Steve
●水上關卡
除了上述的所有驚奇項目，還有更多浮誇瘋狂的事情將在《McPixel 3》中發生！不相信的話，請至 遊戲官網 看看 ── 相信你不會想去看看 McPixel2 吧。像素風益智遊戲《McPixel 3》將於 2022 年發行，追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Sos Sosowski (@Sosowski) 的 twitter 將能獲得最即時的遊戲資訊。
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