快來加入「Pokémon GO Tour」吧！GO Tour：城都地區與GO Tour：Live高雄大解析

2月對訓練家們是一個忙碌的月份,「Pokémon GO Tour:城都地區」將於2022年2月26日(星期六)9:00~21:00( 當日時間 )舉辦,緊接著隔天2月27日(星期天)更在高雄舉行全世界唯二的「Pokémon GO Tour:Live」實體活動!「Pokémon GO Tour:城都地區」和「Pokémon GO Tour:Live」都是 Pokémon GO Tour活動的一部分,擁有不同的遊戲元素、獎勵和專屬寶可夢。

「Pokémon GO Tour:城都地區」是慶祝城都地區的全球活動,開放給所有訓練家,不論在何處都可以參加。購買入場券,則可讓訓練家能夠參加特殊調查及體驗更多活動內容,。以下為本次城都地區活動的特色:

·提供兩種版本的售票活動:訓練家將在購買門票後選擇金版或銀版的不同活動體驗,兩個版本分別會有不同寶可夢出現。完成活動限定特殊調查、考驗你的寶可夢收藏技術,就有機會在活動時間內捉到時拉比。使用薰香,更能提高金銀不同版本的異色寶可夢出現的機率!一旦決定了活動版本就無法更動,所以請謹慎選擇!可在接近活動時間時再選擇,所以不用急著現在就做出決定。歡迎各位訓練家以全新的方式享受《寶可夢 金/銀》的樂趣!

·部分內容無須購買入場券也能體驗:

-部分來自城都地區的寶可夢將在野外、團體戰出現,或是從7公里蛋孵出。有些來自城都地區,但原本僅在特定地區出現的寶可夢也將在世界各地的團體戰登場。

-旋轉寶可補給站的轉盤時獲得的2公里蛋中會孵出皮丘、皮寶寶、寶寶丁或波克比。

-你能完成和訓練家對戰有關的限時調查。

·「Pokémon GO Tour:城都地區」門票價值11.99美金*請從遊戲中的商店、全球活動中購買。 *門票費用以當地貨幣的等值定價為準,加上任何適用的稅費。門票不能使用 PokéCoins 購買。此活動的門票不可退還(根據適用法律和服務條款中規定的例外情況)。

過往「Pokémon GO Tour」多只設計一天的活動,本次於2/27推出史上第一次「主場城市」,實體活動,訓練家必須購買入場券並到場才能體驗活動。第一次的「Pokémon GO Tour:Live 」共有兩個城市,分別是美洲地區是墨西哥的蒙特雷、亞洲更巧妙地結合了2022台灣燈會,選擇在高雄舉辦。讓訓練家們來到「Pokémon GO Tour:Live 」高雄,除了有機會捕捉和活動主題相關寶可夢外,還能在高流中心海風廣場、鯨魚堤岸和哈瑪星鐵道園區等等燈會場域和寶可夢活動主題造景拍照打卡,「Pokémon GO」還於2/22~2/28期間在遊戲內設置以「台灣燈會作品」為主題的虛擬臨時補給站,讓虛擬世界融入現實空間,擁有最精彩的遊戲體驗。

本次「Pokémon GO Tour:Live 」高雄的幾個特色:

·不同主題的棲息地及收藏家挑戰!

·活動時間當地時間10:00~18:00內最多可進行六次特殊交換。

·活動限定特殊調查。

·拍幾張Snapshot照片吧,我們準備了驚喜喔!

·活動期間放入孵化器的蛋孵化所需的公里數縮短為四分之一。

·蛋孵化時可獲得雙倍糖果。

·捕捉來自關都地區的特定寶可夢能獲得額外糖果。

·旋轉道館的轉盤最多能獲得9張免費團體戰入場券。

·獲得限定遊戲內獎牌。

·可從寶可補給站和友情禮物獲得特殊貼圖。

·活動期間內地圖上將會有五彩碎紙特效。

·園區內將設立現實世界合照場景與休息室。

·特定地點將販售限定商品。

「Pokémon GO Tour:Live」門票價值25美金*請按下遊戲中的參加活動,或到Niantic活動票務網站購買。*門票費用以當地貨幣的等值定價為準,加上任何適用的稅費。門票不能使用 PokéCoins 購買。此活動的門票不可退還(根據適用法律和服務條款中規定的例外情況)。

由於活動時間長達 8 小時,高雄燈會超貼心的推出「99元加購超優惠交通方案」,只要透過一個QR CODE就能透過「五行暢遊碼」 24小時內無限次搭乘高雄捷運、輕軌及高雄市公車,此外還豪邁贈送免費2次渡輪搭乘贈送以及Youbike前30分鐘免費(LINE官方帳號購買)。

也因應疫情將各方面拉到防疫最高規格,特別攜手LINE Taiwan推出便利度爆表的LINE beacon以智慧導覽取代人工導覽,可以降低人群接觸風險,更能不受時間即地域限制,隨時都能方便的看手機LINE beacon推播,知道自己現在走到了哪裡,以及正在觀賞哪一項燈會作品,完全不必擔心逛到迷路或是走錯方向!只要上「台灣燈會防疫平台」免費註冊專屬「燈會碼」,就能一次完成防疫實名制以及接收各項燈會訊息。

