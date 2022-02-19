繼高中階的旗艦手機發表完以後，好入手的新機也接力登場，像realme就帶來了全新的realme 9 Pro系列，當中的realme 9 Pro+更為旗下首款Pro+機型，主打搭載旗艦機的感光元件和OIS光學防手震技術，另外還有高CP值的Motorola最新款的moto g51 5G，空機只要7000元有找即可入手5G新機。

全新realme 9 Pro+升級了「街頭攝影模式2.0」，新增新潮復古濾鏡及智慧長曝光功能，一鍵即能拍攝光軌或需長時間曝光的影像。（realme提供）

全新realme 9 Pro+搭載了realme全新ProLight超感光技術，由旗艦級的SONY IMX766、OIS光學防手震和AI智慧降噪3.0所組成，讓拍攝時在低光源下也能更清晰、明亮，同時降低噪點，解決模糊問題，更帶來了全新升級「街頭攝影模式2.0」，新增新潮復古濾鏡及智慧長曝光功能，一鍵即能拍攝光軌或需長時間曝光的影像，街拍模式下更能使用一根手指完成縮放和對焦，28日前開放預購，下單分別加碼贈送realme Watch S Pro智慧手表與realme TechLife 殺菌空氣清淨機 Pro。

而全新的moto g51 5G就搭載了高通驍龍480+ 5G晶片、支援5G雙卡雙待，配備6.8吋打孔設計超大螢幕，具備FHD+清晰畫質以及120Hz螢幕更新率，打手遊時不怕網速卡卡，也能在大螢幕享受遊戲，而且還有5000萬像素的主鏡頭、支援Quad Pixel像素四合一技術，可隨時切換夜間模式，就算低光源環境下也能進行拍攝；即日起將於遠傳電信獨家販售，申辦5G指定方案，moto g51 5G最低0元帶回家，隨貨再送Motorola摺疊雨傘。