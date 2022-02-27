J.Sheon將於3月5日在北流舉辦演唱會。（索尼音樂提供）

J.Sheon將於3月5日在台北流行音樂中心舉辦「J.SHEON 2022硬要裝B」演唱會，開唱倒數一周，他自曝心情緊張，因為許多歌都想唱，怕唱到超時還唱不完，大喊真的慌了；而他下周將進練團室與演唱會嘉賓彩排，對於嘉賓名單保密到家的J.Sheon僅透露「人數相當多」，絕對超過5根手指頭。

演唱會以「裝B」為主軸，將北流打造成超豪華夜店趴，為了達到最佳效果，不惜重金將千萬跑車開上北流舞台，更融入動感十足的DJ群接力演出，浮誇的派對道具成為全場最奢華配備；演唱會未演先轟動，J.Sheon強調絕對要讓所有觀眾的屁股離開椅子，跟著他一起跳起來：「請大家當晚拒絕當一個害羞的亞洲人，在現場可以放開來『裝B』。」

此次開唱，J.Sheon花很多時間挑選曲目，也會獻唱過去沒正式發行的歌曲。有趣的是，不少粉絲透過臉書詢問怎麼樣「裝B」，J.Sheon親自解答，指「裝B」唯一條件就是做自己，拒絕害羞才能把「裝B」態度拿出來，在他的演唱會「裝B」絕對合理，不嗨的請去旁邊站好。購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利商店。