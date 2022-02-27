嘉義縣東石鄉三塊厝一間無人住的老屋搭配一旁枯木、草地，「在水一方」的美景成攝影人、遊客必前往朝聖的打卡熱點，但屋主傳訊息給地方臉書社團「東石之美」表示，今天回家發現屋內已空無一物，可變賣的東西全被宵小搬空，呼籲大家不要再入內，以免發生意外。

東石之美社長余仁傑在社團內發文表示，根據水中屋主人的說法今日回家發現屋內已經空無一物了，呼籲想進去尋寶或參觀的人不要再進去了，裡面已家徒四壁、空無一物且極度危險，如果擅入發生事故責任請自負。