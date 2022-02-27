屋主返家看傻眼！東石祕境水中小屋爆紅 屋內竟遭搬空 19:072022/02/27 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東石鄉三塊厝水中小屋因在水一方的美景爆紅，沒想到屋主今返家屋內東西竟全被宵小搬空。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣東石鄉三塊厝一間無人住的老屋搭配一旁枯木、草地，「在水一方」的美景成攝影人、遊客必前往朝聖的打卡熱點，但屋主傳訊息給地方臉書社團「東石之美」表示，今天回家發現屋內已空無一物，可變賣的東西全被宵小搬空，呼籲大家不要再入內，以免發生意外。 東石之美社長余仁傑在社團內發文表示，根據水中屋主人的說法今日回家發現屋內已經空無一物了，呼籲想進去尋寶或參觀的人不要再進去了，裡面已家徒四壁、空無一物且極度危險，如果擅入發生事故責任請自負。 外地人視角看恆春 南國日日藏祕境 金門太武山祕境級路線暗藏危險 消防局演練墜谷垂降救人 #嘉義 #東石 #屋內 #祕境 #屋主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵車門邊滑手機 正妹「沒握好」秒悲劇：這怎麼撿啦 17:032022/02/26 社會 房市亮點－台北房市 華山商圈機能優 換屋族哄搶 04:102022/02/26 產業．科技 永慶房屋堅守誠實原則 幫助客戶避開投機客陷阱 16:212022/02/21 財經 不滿妻子提離婚 莽男赴岳母家潑油縱火反遭波及灼傷 13:102022/02/20 社會 明太祖開國3計救了它！台灣紗窗王如何變宏碁夥伴 09:002022/02/13 財經 拒絕投機客「趁火打劫」！永慶房屋誠實服務讓屋主少虧損500萬 17:072022/02/16 財經 9歲童「凍未條」一直偷東西 全因患這症狀害了他 10:112022/02/16 健康 汐止資源回收嬤求助志工 出動3輛垃圾車清除屋內廢棄物 21:192022/02/25 生活 男房客退租留上百瓶尿液 房東崩潰清5小時：一半沒蓋子 11:212022/02/27 搜奇 調職賣屋 沒自住要課重稅 04:102022/02/22 金融．稅務 Vivienne Westwood 虎紋格紋東西融合 04:102022/02/23 時尚消費 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。