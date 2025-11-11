華碩第三季稅後盈餘105.56億元，季增率8%，年減16%，EPS為14.2元。第三季營業利益84.29億元，季增41%；單季毛利率為12.9%，營益率4.4%則季增約1個百分點。累計前三季，華碩EPS達44.62元，年增逾一成。

第四季一向是華碩傳統淡季，管理層對今年第四營運表現說明，今年與往年情況不同在於第二季以來受關稅及總體經濟不確定性影響，造成出貨狀態錯置，出現提前拉貨出貨情況，將影響第四季的拉貨信心。加上電競平台在上半年已啟動新產品週期，AI PC換機潮明年上半年才啟動，所以第四季是產品轉換期。華碩推估PC業務可能季減10%至15%較過往年度持平；零組件暨伺服器季減5%至10%，但年增40%至50%。

值得注意的是第三季伺服器業務實現100%年增，華碩表示，公司是第一波推出B300及GB300的廠商之一，也已取得重級量伺服器訂單。華碩共同執行長許先越指出，AI伺服器營收占比先前推估10%至15%，由於AI市場熱，第三季華碩AI伺服器年增100%，且AI伺服器占營收比重提升至20%，大家關注B300及GB300已於9月開始出給客戶，且出貨順利，內部對AI伺服器業務設定高目標，將會積極經營。

法人關注記憶體缺貨漲價的影響，華碩共同執行長胡書賓說明，上半年就留意到此一趨勢，發現DRAM供應趨緊價格上漲，華碩很早就開始拉長庫存週期。他說，至第三季底，零組件庫存有2個月庫存，通路端成品庫存也接近2個月，所以共計有4個月庫存因應，記憶體缺貨漲價對華碩第四季營運影響非常有限。

胡書賓說，針對記憶體的供需，後續會跟供應商緊密合作靈活因應，進一步提高庫存，通路端則須考量成本、通路伙伴、消費者需求，這方面華碩會調整產品組合，或者在適度情況下考慮調整產品價格。

華碩管理層強調，第三季營益率提前回到設定的4-5%設定的目標，在度過關稅與匯率的短期影響後，華碩會以每年度4%至5%的營益率做為合理的營運目標。