通霄地標第5號舊煙囪以伐樹方式安全放倒

台灣電力公司通霄發電廠6座大煙囪，長年矗立海岸線，成為苗栗鄉親熟悉的記憶地標。隨著能源轉型與機組更新計畫推動，通霄發電廠陸續汰除早期燃氣機組與舊煙囪設施，第5號舊煙囪已於11月10日順利完成「放倒」作業，為第2期更新改建工程的重要階段畫下安全句點。

通霄火力發電廠第5號舊煙囪於11月10日傍晚6點6分倒地，高達120公尺的地標發出轟然巨響，鄰近居民感受到地面震動，宣告舊發電設備系統功成身退，正式走入歷史。此次拆除作業採用「伐樹」方式，由專業團隊於煙囪底部鑿出開口，利用煙囪自身重量傾倒至指定區域。施工團隊同時採取周界隔離、震動監測及防塵灑水等措施，確保作業安全順利。現場吸引許多民眾圍觀，見證歷史時刻。

通霄電廠原本擁有5根高120公尺的大煙囪，採紅白相間設計，並配有警示燈。1990年前後，中國偷渡客最盛時期，煙囪成為指引偷渡客上岸的明燈。隨著用電需求增加，1997年在電廠區西南角增設第6號複循環機組，使電廠增至6根大煙囪。其中1至3號及第6號機組煙囪均重新塗裝彩繪，成為通霄地標的一部分，也承載地方共同記憶。

通霄電廠表示，近年來通霄電廠推動擴建與更新計畫，舊1、2、3號複循環發電機組於商轉35年後於2017年除役，並自2019年起陸續拆除3支煙囪。其中第1號機組因空間有限採由上而下拆除，第2、3號機組則採伐樹方式，過程安全順利。

配合第2期更新改建工程，4、5號機組於今年3月31日除役。舊4號機組煙囪已於9月27日晚間拆除，第5號煙囪昨晚完成拆除。