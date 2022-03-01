租客把房子毀損或弄到髒亂不堪的案例時有所聞，不過一名女網友表示，最近將租了三年的房子退租，離開前還把室內打掃得一塵不染，照片曝光後讓眾人驚呆，不僅地板乾淨到發亮，連廚房、浴室都好像新的一樣，瞬間吸引上萬名網友按讚，直呼太離譜了吧！

這名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，三年前在台中烏日租下這間房，月租2萬4000元，不料日前房東告知要把房子賣掉，因此她只好退租，雖然她沒有小孩、也沒養寵物，不過離開前，還是很賣力的把房子徹底打掃了一番。

女網友退租前，將廚房及浴室也打掃得一塵不染。(組圖/截自爆廢公社)

原PO並貼出租屋處的照片，從照片中可見，室內一塵不染，不僅沒有遺留任何雜物，地板還乾淨到發亮，牆壁也依然雪白，更驚人的是，最容易顯髒的廚房及浴室，潔淨程度就好像沒用過一樣。

照片曝光讓眾人驚呆，網友紛紛回應「太離譜了吧，跟沒住過一樣」、「乾淨到太不真實了，好像剛搬進去一樣」、「遇到這麼好的房客，房東真的要覺得三生有幸了」、「我怎麼都沒碰到這麼優質的房客」、「這種房客打折出租都可以」。