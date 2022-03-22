高雄一名情侶檔2018年間在苓雅區租下一間套房，未料某日洗完澡後，女方突然口吐白沫抽搐，男方則全身無力，2人去醫院急診才發現是一氧化碳中毒，兩人出院後向房東提告。高雄地院審理時，房東辯稱兩人是燒炭輕生，但不被法官採信，依過失傷害罪判其3月徒刑。可上訴。

判決書指出，詹姓女子與黃姓男友於2018年7月間，以每月1萬3千元向沈姓房東租下苓雅區一處公寓小套房，未料，同年9月間，兩人洗完澡後身體出現不適，詹女口吐白沫，出現癲癇症狀，黃男則頭暈全身無力，在昏迷之前緊急叫救護車求援。2人經送醫後，醫院診斷為一氧化碳中毒，推斷為住處的熱水器瓦斯燃燒不完全所致，憤而向沈姓房東提告過失傷害。

對此，沈姓房東辯稱，之前租客使用都沒事，他認為是詹、黃2人要燒炭輕生，該熱水器在他購屋時就已安裝，認為此次一氧化碳中毒與他無關。

檢警調查認定，房東將熱水器裝在後陽台給房客用，無裝設排氣管或導風管，使得熱水器運作時，瓦斯燃燒不完全產生的一氧化碳全飄入屋內，是造成房客中毒的主因。高雄地院審理後，法官不採信房東的說詞，依過失傷害罪，判其3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

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