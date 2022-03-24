亞東醫院感染科蔡茂松醫師說明，諾羅病毒的潛伏期通常是24至48小時。(亞東醫院提供)

根據疾病管制署急診就醫監測資料顯示，今年自228 連假後急性腸胃炎就開始在全國流行，每一週逾10多萬人腹瀉就醫，檢測出病原多為諾羅病毒(Norovirus)感染。

諾羅病毒是一種單鏈的 RNA 病毒，無套膜，屬於人類杯狀病毒家族中的一員，一年四季都會造成感染，主要流行季節為11月到隔年3月間。

亞東醫院感染科蔡茂松醫師說明，諾羅病毒的潛伏期通常是24至48小時，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉而全身性的症狀如頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，所幸大多數人症狀持續通常不超過3日，只要能適當的補充流失的水分，給予支持性治療都能在數天內改善。

諾羅病毒傳染途徑以糞、口途徑為主，可以是人與人的直接接觸傳染，或食用被病人糞便所污染的飲水或食物而感染，若吸入嘔吐所產生的飛沫也可能感染。諾羅病毒對人類易感受性高，少量病毒就可以造成感染，且諾羅病毒可以在下受污染的水、食物或環境中存活一至數天，造就諾羅病毒發生集體感染的特性。

諾羅病毒造成包括噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛，頭痛、肌肉酸痛、倦怠、頸部僵硬、畏光等現象也有可能發生，其中約有一半的病人會有發燒。

亞東醫院感染科蔡茂松醫師說明提醒民眾，嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒：

1. 勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前。

2. 徹底清洗水果和蔬菜。

3. 徹底地煮熟食物。

4. 不需烹煮的食物應該儘快食用完畢。

5. 食物需要封上保鮮膜以預防污染，剩的食物應放在溫度適中的冰箱中。

6. 被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄。

7. 避免把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業者(廚工)，應於症狀解除至少48 小時後才可恢復工作。

特別需要注意由於諾羅病毒無套膜，酒精或乾洗手液無法有效殺死病毒，建議用肥皂洗手，環境清潔需要較高濃度(0.1％)的稀釋漂白水，若是處理嘔吐物及排泄物建議使用(0.5％)的稀釋漂白水。

此外，蔡茂松醫師提醒，對身體健康者諾羅病毒病不會造成大的危害，無須恐慌，但如果家中有老年人、嬰幼兒、慢性病、腎或心臟病疾患，則較易發生嚴重的病例，若出現相關症狀還是要進速就醫。