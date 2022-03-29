有名女子近期聚餐多，在餐敘過後常出現噁心、想吐、腹部絞痛、腹瀉等症狀，擔心反覆腹瀉問題是新冠肺炎的症狀，趕緊到急診就醫。桃園醫院醫師賴俊穎經大腸鏡檢查，發現結腸黏膜明顯發炎，切片採檢診斷為典型潰瘍性結腸炎，採禁食、點滴輸液，症狀緩解後採漸進式清淡飲食，才逐漸康復出院返家。

桃園醫院腸胃科主任賴俊穎說明，潰瘍性結腸炎是種黏膜反覆發炎、潰瘍的腸道疾病，病變從直腸開始一路往上至整個大腸，致病原因可能與遺傳、免疫系統失調、飲食或壓力有關，嚴重發炎時會不斷分泌黏液且腸道黏膜會腫脹，導致患者不斷腹痛、腹瀉，甚至會出現血便。

賴俊穎說，潰瘍性結腸炎症狀與急性腸胃炎、腸躁症類似，臨床上不易被診斷出，所以需綜合臨床表徵、血液和糞便檢驗、大腸鏡檢查及組織病理切片結果來判斷。

賴俊穎表示，潰瘍性結腸炎在急性期建議住院治療，給予禁食及補充靜脈輸液，藥物方面以抗發炎藥、類固醇、免疫抑制劑、生物製劑等控制腸道的發炎反應，降低出現嚴重併發症的機會，當藥物治療無效且出現嚴重併發症，如腸穿孔、腸道大量出血、產生惡性癌症變化等因素，或生活品質受到影響時，才會考慮使用手術治療將一部份大腸切除。

護理師許妍華說，很多人以為腹瀉只是吃壞肚子，因此不以為意，因而耽誤治療，直到出現嚴重症狀才至醫院就診。她也提醒潰瘍性結腸炎患者，務必遵照醫師指示按時服用藥物、避免自行停藥，食物方面宜採清淡、易消化為主，並注意環境清潔以預防感染，多數患者在規則服藥、定期門診追蹤後即可恢復正常生活。