救災器材不翼而飛 救難員斥「救命東西也偷」 11:512022/02/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市迅雷救援協會救災器材不翼而飛。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市迅雷救援協會27日深夜遭宵小光顧，包括無線電、救生衣等救難器材不翼而飛，警方目前正在積極調閱監視器，以揪出竊賊。 台中市迅雷救援協會總隊長詹文榮凌晨貼文，「連救災團隊，搶救人命的裝備器材都敢偷？搶救人命的東西，『不要偷』！祈好友兄弟們，挺搶救人命的團隊！」 詹文榮昨晚檢查救災裝備時，赫然發現包括無線電、救生衣以及救助帽不翼而飛，沒想到連救助器材也會被偷。警方目前已積極調閱監視器，以揪出竊賊。 南消一大隊辦「無腳本」兵棋推演 提升救災應變能力 信義偵查佐勒索、設局詐賭客遭判11年 栽贓槍、毒獲無罪 #救災器材 #搶救 #人命 #器材 #東西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市消防獲贈影像式喉頭鏡 救護能量再升級 16:172022/02/22 寶島 台中墜樓意外！30多歲女雙腳骨折無生命跡象 送醫搶救中 15:342022/02/24 社會 政大20歲女大生宿舍墜樓 被發現已躺臥地上無呼吸心跳 14:272022/02/24 社會 10歲男童下課到新竹頭前溪玩耍 落水尋獲搶救一夜不治 08:592022/02/19 社會 台缺電、位處地緣熱區 聯電轉抱星國租稅優惠 04:102022/02/25 財經要聞 瑪莎惡少「委任3律師」提離譜賠償金 宋母：不把人命當一回事 16:072022/02/24 社會 工研院 推出生醫系列課程 04:102022/02/21 產業．科技 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 烏克蘭不割讓領土 烏總統：我們不欠任何人任何東西 09:082022/02/22 國際 遭瑪莎3煞毆傷「智力中下」 宋母曝摳門和解金斥：草菅人命 20:302022/02/23 社會 台中港引水人落海無生命徵象 送醫搶救中 13:322022/02/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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