台中市迅雷救援協會27日深夜遭宵小光顧，包括無線電、救生衣等救難器材不翼而飛，警方目前正在積極調閱監視器，以揪出竊賊。

台中市迅雷救援協會總隊長詹文榮凌晨貼文，「連救災團隊，搶救人命的裝備器材都敢偷？搶救人命的東西，『不要偷』！祈好友兄弟們，挺搶救人命的團隊！」

詹文榮昨晚檢查救災裝備時，赫然發現包括無線電、救生衣以及救助帽不翼而飛，沒想到連救助器材也會被偷。警方目前已積極調閱監視器，以揪出竊賊。