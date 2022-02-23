林姓男子去年底到中市酒吧喝酒，酒醉與女公關發生糾紛，怒打電話叫幹部回店處理，45歲蕭姓幹部要求賠償女公關，憤持酒瓶狂打林男頭部，見林男離開又將他拉回痛打；在場張姓男子因遭林男辱罵，也加入戰局，打到林男同意賠償後送醫，住進加護病房治療多日。台中地檢署依殺人未遂罪及傷害罪起訴蕭男及張男兩人。

起訴書指出，林男在去年12月12日到中市中區1家酒吧喝酒，疑因酒醉而與女公關發生糾紛，他打電話叫酒吧幹部友人回店處理，蕭姓幹部隨之返回店內，質問林男事發經過再起爭執，蕭男憤持酒瓶猛打林頭部，連敲碎6、7支酒瓶，經人勸阻才停手。

林男走出店門，蕭男將他拉回持續毆打，另在場的張男不滿遭林男辱罵，也動手毆打陣容，蕭男等打林男同意賠償女公關3萬6000元才未再攻擊，在場人士將林男送醫，林男受有創傷性蜘蛛網膜下出血、腦水腫、癲癇等嚴重傷害，在加護病房治療多日才倖免於難。

林男控訴遭蕭男及張男毆打，兩人都坦承犯行，台中地檢署各依殺人未遂及傷害等罪起訴。