一名常在北市西門町表演魔術的曹姓魔術師，2019年2月遭一名女性業務友人指控將她約到曹男經營的酒吧後，利用魔術技法對女方灌酒、下藥，待其不勝酒力後撿屍性侵。由於被害人身體被驗出麻醉劑「利度卡因」，檢察官原依加重強制性交罪嫌起訴曹男，但法官查出，「利度卡因」只有注射製劑而沒有口服製劑，曹男不可能在被害人酒中下藥，因此逆轉判他無罪，全案可上訴。

全案峰迴路轉，歷經檢方第一次偵辦，曹男因罪證不足獲不起訴，後來女友人尿液被驗出含有「利度卡因」（Lidocaine），檢方第二次認定曹男以魔術技法下藥，起訴他加重強制性交的重罪，卻被法官查出上述關鍵差異，終於還曹男清白。

根據被害女子指控，2019年2月16日晚間曹男約她前往曹男自己經營的酒吧談事情，席間邊玩遊戲邊灌女方酒，被害人不久便意識恍惚，待醒來時已獨自全裸躺在旅館床上，連忙傳訊息追問曹男發生何事？曹男回覆「我以為妳也喜歡我」、「就妳想的那樣」，被害人懷疑自己被曹男利用魔術技法偷偷在酒中下藥，於是驗傷提告。

曹男到案後解釋，當時雙方在酒吧便已接吻「感覺不錯」，之後到旁邊旅館發生性行為均是你情我願。沿路監視畫面顯示，被害人從酒吧坐計程車移動至旅店途中，大致上都能自己走路，不像喝醉被撿屍，卻沒想到事後尿液中竟有驗出麻醉劑成分，加上曹男案發前曾有曾就醫取得安眠藥的紀錄，檢察官據此懷疑曹男仍有下藥性侵之嫌。

但法官查出，被害女子本身是醫藥業的業務，女子也供稱做醫美打玻尿酸時，會注射「利度卡因」；且「利度卡因」坊間只有注射製劑、外用製劑，而並沒有口服製劑，曹男魔術手法再巧妙，也不可能當下在酒中注入「利度卡因」迷昏女方，因此判決曹男無罪。