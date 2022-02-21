前職棒球員借錢碰壁 竟向老友辦公室潑紅漆洩憤 影片曝光。(李文正翻攝)

北市萬華區陳姓男子的辦公處所，日前遭前職棒球員吳男潑灑紅漆，最新影片曝光，可見吳男俐落地把手中的紙錢到處揮灑在空中，又將紅漆往地面及門口潑，警方獲報積極偵辦，調查後發現，犯案的吳姓男子因借錢遭拒，心生不滿，才會潑漆鬧事，陳男見潑漆者是老友，並未提告，警方訊後依違反《社會秩序維護法》裁處。

陳姓男子停放在門口的轎車遭人潑灑紅漆。（民眾提供／李文正台北傳真）

據監視器畫面可見，吳男在辦公處所徘徊已久後蹲下將手中紙錢四處撒在陳男辦公處所，並打開裝有紅漆的袋子往門口潑。據了解，吳男曾經是職棒球員，20多年前因案遭判刑，失去球員資格，數年前又因酒駕遭逮。被害的陳男得知吳男犯案，表示兩人原本就認識，近來吳男缺錢花用，曾經登門借錢，他並未答應，吳因而心生怨懟。

警方表示，吳男涉犯違反《社會秩序維護法》，污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者，處3000元以下罰鍰。

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