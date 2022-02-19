台中28歲王姓女子到苗栗工作，日前不慎發生工安事故，右腳重傷截肢，遭到公司對此冷漠以對，因此請求外界協助，王女控訴公司除了只給10萬撫恤金打發外，老闆娘更語出驚人「截肢而已不嚴重啦，裝義肢就能走了」，甚至反控王女要求2000萬賠償，引發社會關注，對此老闆娘表示是看王女心情低落，才想「鼓勵開導」。但王女透過臉書社團《杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0》代為發文表示，「妳可以繼續說謊沒關係」、「這只是馬後炮。」

老闆娘駁斥，王女在住院初期先給1萬元並非只付這筆慰問金，而是提供住院雜支開銷，公司幾乎每天都派主管電話慰問，事後也提供10萬慰問金，王女住院、義肢中心等醫療開銷約50萬，都由公司全額支付，並沒不聞不問。

但王女也反駁，「她說給10萬然後讓我回去工作，我的回應是，我要解除勞動合約並求償2000萬。她完全沒有表態，這是馬後炮。」

對於臉書版主問王女，「老闆娘指稱，截肢還能走」是否是鼓勵妳？」，王女則回稱「截肢而已不嚴重啦，你覺得像是鼓勵嗎？死馬都能被她說成活馬，殺人被抓當然不會承認殺人。」

王女還控訴，「她在調解委員會上說我的吃用她們都持續給錢，但其實那是我的薪資預支，而且老闆娘曾問我，難道你的吃用要公司付嗎？」

王女也說，公司宣稱幫她付了十幾萬醫藥費，但實際上「這是我的保險理賠，而且醫藥費八千多元，住院費八千多元，義肢費36萬，但這能補償我一隻腳嗎？這些連補償都不是。」

截肢女被公司老闆娘反控要求2000萬賠償，在臉書粉絲團上批她說謊。（翻攝自臉書杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0）

截肢女被公司老闆娘反控要求2000萬賠償，在臉書粉絲團上批她說謊。（翻攝自臉書杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0）

截肢女被公司老闆娘反控要求2000萬賠償，在臉書粉絲團上批她說謊。（翻攝自臉書杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0）