對待新冠疫情，大陸嚴格採取「外防輸入、內防反彈」政策。針對境外入境人士，除了基本的集中隔離21天外，許多省市近日加碼至28天。一名在蘇州昆山工作的台幹小史，已結束14天的集中隔離，原本可在工廠宿舍「居家觀察」，但因蘇州出現疫情，防疫政策臨時變嚴，必須住進政府指定的飯店，進行第二輪的14天隔離。

由於疫情瞬息萬變，蘇州前幾天傳出確診病例，台商工廠也被波及，當地立即加嚴防疫措施，入境者完成了第一輪14天集中隔離後，還要再接受第二輪14天集中隔離，共計要被「關」28天，比起北京、廈門、成都等入境城市的集中隔離21天，還要再多出1周時間。

目前對境外入境人員採最高規格14＋14集中隔離政策的，除了江蘇省外，還有新疆、山西、陝西、湖北、雲南、吉林等省份。

小史一月下旬返台過年，年後經上海返回昆山上班。上海入境後住了3天的集中隔離旅館，閉環轉運至昆山，再完成11天的集中隔離，原本回到工廠宿舍繼續7天的居家隔離，21天期滿就可完事，但因防疫政策升級，不能待在工廠宿舍，只能住到政府指定的集中隔離旅館，一人一間，每晚房價500元（人民幣），必須再多花7000元（約新台幣3萬元）的住宿費。

小史雖然覺得無奈，但也表示能夠理解，畢竟曾傳出有工廠一人染疫、全廠停工的前例，接了單卻無法出貨，公司蒙受的經濟損失更大。小史說，自己的狀況還算好的，他有位同事在政策發布前就回到工廠宿舍居家隔離，哪知才過了1天，就被通知收拾行李，搬到外面的指定隔離旅館。

比較兩岸的防疫旅館，小史觀察，大陸的防疫措施非常嚴格，台灣則管理鬆散。例如台灣是旅客在機場下機後，發五盒快篩試劑給入境者，讓入境者在隔離期間自行用棉籤戳鼻子檢測後回報檢測結果，「如果有人怕痛，戳得不夠深，這樣測得準嗎？更遑論有人弄虛作假，根本沒自我檢測就隨便亂填報告單。」

小史說，大陸的檢測非常確實，每隔幾天就有專業的檢疫人員上門驗核酸，每次鼻腔都被戳得又酸又漲外加眼淚直流，「雖然很難受，但至少結果是準確的」，而且旅館還會提供環境檢測試劑，還列出一張清單，請隔離人員每隔幾天，就要對房間裡的電腦、手機、電燈開關、電視遙控器、門把、馬桶蓋等25處物品採樣，確保房間裡的物品表面上沒有新冠病毒。

大陸國家衛健委24日通報，23日新增新冠確診病例186例。其中境外輸入病例101例（廣東44例，上海24例，北京7例，福建6例，廣西5例，湖北4例，吉林3例，四川3例，雲南2例，甘肅2例，天津1例）。上海市新增的境外输入24例，其中1人來自台灣。