經濟部列管台中市未登記工廠高達9000多家，未登記工廠在公安與汙染管理成灰色地帶，市府推動「特定工廠登記制度」，截至2月底止，逾7成2列管工廠進入輔導程序，業者不能心存僥倖，以免面臨停止供電供水。

經發局表示，市府今年1至2月已針對尚未提送納管申請的未登記工廠，再度寄發4000多封納管意願調查表，截至2月底止，尚有3000多家未回覆，將於近期再以雙掛號方式寄送通知。

業者如有收到信件，請依信件檢附納管說明，自我檢核是否符合納管條件，並將收件地址現況回填給台中市政府經濟發展局，如逾3月19日仍未回覆者，將配合中央政策，優先查處。

經發局指出，既有低汙染未登記工廠只要符合2016年5月19日前已從事物品製造、加工，且申請時仍持續中；產品非屬法令禁止製造；工廠坐落地點亦非屬經濟部基於環境保護或安全考量公告不宜設立工廠區域，即可申請納管。

從今年1月起，每月送件量突破400件以上，送件數量倍數成長，截至2月底止，經發局受理納管申請案件達4847件、核准2541件，再創新高；另受理臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計1793件、核准1742件，居全國之冠。