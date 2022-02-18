台中市長盧秀燕向家長、受害嬰兒與市民鞠躬道歉，表示她很自責、愧疚。（盧金足攝）

家長今日上午到台中市府抗議托嬰中心虐嬰，社會局未深入調查，事後才知自己的小孩也遭毒手。（盧金足攝）

虐嬰案怒火延燒，台中市府18日舉行緊急記者會，市長盧秀燕向家長、受害嬰兒與市民鞠躬道歉，表示她很自責、愧疚，民進黨團則批評，盧以一句「舊案發現新事證」帶過兒虐案件，麻木不仁，社會局草率結案，媽媽市長失職、愧對人民，市府強調，針對園方將擴大調查移送法辦，絕不寬貸。

民進黨團表示，南屯區虐嬰事件拖了一年仍查得不清不楚，事發一年後才知道新事證，讓受害者及其他家長活在疑慮與恐懼中，盧秀燕以一句「舊案發現新事證」輕輕帶過一個兒虐案件，怒責「麻木不仁」。

民進黨團強調，市民不希望看到一位老是在道歉的市長，尤其媽媽市長總高喊「幸福城市」，兒虐事件卻一再發生。

「市長說要提高裁罰，但市府草率心態若不改，查不到事證，裁罰金額再高又有何用？」民進黨團呼籲市府加強預防，遇到案件絕不可再消極調查，倉促結案，讓加害者逃過裁罰。

社會局長彭懷真表示，去年2月已立案，經過調查後於3月裁罰業者已停業，但「舊案發現新事證」就是疏失，由台中市長盧秀燕帶領相關同仁向社會大眾致歉並要求嚴懲，針對園方將擴大調查移送法辦。

盧秀燕強調，有任何一個孩子受到傷害都不應該，她和社會局長及相關同仁深感愧疚，並向家長、受害嬰幼童和社會大眾道歉，針對虐嬰園方相關人員要移送法辦，要以故意傷害罪及強制罪等刑事罪，以及坐視不管的共犯都移送法辦，針對受害家屬，法制局、社會局提供法律扶助。