台中市衛生局長曾梓展22日表示，香港籍散裝船「和富輪」12名大陸籍確診船員，已送到集中檢疫所隔離。（盧金足攝）

香港籍散裝船「和富輪」由日本開往台中市台中港，12名船員出現流鼻涕、打噴嚏、咽喉不適及喉嚨不適症狀，進行岸邊自費採檢，船員22人有12人檢驗為陽性；衛生局長曾梓展22日表示，12名大陸籍船員送到集中檢疫所隔離，台中市長盧秀燕指出，剩下10人在船上自主隔離，該輪船送貨並沒有進到台中市區，已完成消毒，大家請放心。

曾梓展今日在市政會議前受訪表示，衛生局19日晚上接獲疾病管制署通知，「和富輪」12名船員出現不適症狀，衛生局立即與疾病管制署密切聯繫合作，20日船舶靠港後安排救護車載送陽性個案至集中檢疫所隔離治療，12名陽性個案皆無台中市活動足跡史，台中港已全面清消。

曾梓展表示，集中檢疫的12人，原則是照防疫統一規定，要進行14天的隔離，船上10人，也一樣自主隔離，如果有症狀也會請醫事人員上船，並沒有靠岸。

其中，有12個確診個案進來台中檢疫所，症狀都很輕，或者沒有症狀的陽性，目前就醫繼續觀察。

盧秀燕表示，香港籍散裝船「和富輪」的船員12人確診，靠港前提出身體不舒服症狀，經醫事人員登船檢驗，12人確診直送中央檢疫所，沒有台中市的足跡，但任何風吹草動都可能帶來染疫風險，全面嚴謹因應。

疫苗施打達到保護效果，盧秀燕說，台中市施打第1劑達86.52％，第2劑為79.76％，第3劑為34％，要再加強民眾施打第3劑，目前23期疫苗施打可達28萬人，24期約25萬人次施打量，3月初打完第3劑應能再提高提高施打率。

盧秀燕表示，3月初施打第3劑後，預期還有50萬人還沒打第3劑，會加強催打增加整體防禦力，從春節前至今台中疫情平穩，但不能掉以輕心，以中台灣元宵燈會為例，強調防疫為主不衝刺人數，會展進行人流控管之下，還達近百萬觀賞人次，元宵燈會獲好評。