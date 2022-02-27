立法院副院長蔡其昌（右）說，民主不是天下掉下來，未來繼續打拚。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

今年是228事件75週年，台中公義行動教會27日在台中公園更樓前舉行追思禮拜，立法院副院長蔡其昌說，民主不是天下掉下來，未來繼續打拚；市長盧秀燕出席表示，228為國定紀念日，大家齊聚追思，也為俄烏戰爭祈禱，盼戰爭早日結束，人類追求和平、追求愛，透過愛與和平迎向未來。

立法院副院長蔡其昌說，大家在歷史事件中，是不是要進一步思考，前人留給後代的歷史意義，「民主不是天下掉下來」，未來追求及打拚的方向在哪裡，這要靠大家共同維護及打拚。

連4年受邀參加活動的市長盧秀燕說，228事件發生時很多人都還沒出生，但透過國定紀念日共同追思勇敢追求台灣民主和平的先輩；正值烏克蘭與俄國發生戰爭情勢，除追思懷念228先烈，另一方面也共同為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

牧師林欣成表示，一個國家需要展現偉大的勇氣，人民應該有明白真相的權利，「真相應該被公開，歷史應該受檢驗」偉大的國家應該有勇氣面對，才能讓受難者的家屬和後代得到安慰和公平正義。

民政局說明，市政府28日上午將分別於東區東峰公園、大里區國光公園舉辦228追思活動，緬懷逝去的英靈與無辜的犧牲者，並撫慰受難家屬多年的悲痛，盼用愛化解歷史傷痕，用愛包容不同聲音，透過理解超越悲情，讓台灣未來更好。