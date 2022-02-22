農業局統計截至21日受損情形，包括高接梨穗授粉不良61.4公頃，平均受損程度20％，換算無收穫12.22公頃。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全國各地都籠罩在冷氣團當中，氣溫急遽下降，還伴隨陰雨綿綿的天氣，台中市長盧秀燕22日在市政會議表示，關心街友保暖問題，也要關注農友辛苦耕作的農作物，如這波寒流來襲造成農業損害，市府會因應輔助與救濟，農業局長蔡精強指出，調查農損約220萬元，農業局補助復耕資材每公頃1萬元。

盧秀燕說，寒流來之前不斷提醒市民朋友要注意保暖等工作，各個局處也要預防防凍及相關預防措施，其中包括街友關懷等等，保暖禦寒注意農業可能會有損害，農業局啟動農業調查，有沒有因寒流來襲造成的農業損害，市府因應提供輔助。

蔡精強表示，20日起強烈大陸冷氣團南下，氣溫下探10度，為預防低溫危害農業，農業局籲各區公所及農會輔導農民做好防寒必要措施，減少農業災害損失，有災情立即啟動寒害緊急通報作業機制，並依農業天然災害查報作業規定盡速通報。

農業局統計各區公所續加強各作物查報，截至21日受損情形，包括高接梨穗授粉不良61.4公頃，其中東勢區50公頃、后里區2公頃、外埔區0.4公頃、新社區5公頃、石岡區4公頃，平均受損程度20％，換算無收穫12.22公頃。

水稻秧苗部分，外埔區葉面枯黃0.1公頃，受損程度5％，換算無收穫0.01公頃。

蔡精強說，農業局持續追蹤並報請勘災小組勘查，如達農業天然災害救助標準，中央現金救助高接梨穗每公頃6萬元，另台中市政府農業局補助復耕資材，包括有機質肥料及清園藥劑 每公頃1萬元。

由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，農業局通報各區公所密切注意，倘有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，依《農業天然災害救助辦法》規定，盡速協助農民復耕。