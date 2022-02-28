東勢高接梨穗受損面積175公頃，平均損害程度約35％。（陳淑娥攝）

受2月寒流及雨害衝擊，東勢區高接梨穗嫁接成功率大幅受影響，梨穗受損面積175公頃，平均損害程度約35％，已符合天然災害現金救助資格。農委會主委陳吉仲28日親自現勘，為因應農民生產成本提高，將作全國一致盤點後，研擬增加補助金額。

台中市農業局日前邀集行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場、東勢區公所等組成勘災小組，前往東勢區高接梨產區調查2月寒流梨穗災損情形，立委江啟臣也前往現勘，勘查結果為梨穗受損面積175公頃，平均損害程度約35％，換算無收穫面積約61公頃，占東勢區生產面積5％，已達現金救助條件。

陳吉仲在台中市農業局長蔡精強陪同下進行現勘時指出，由於寒害加上下雨，梨穗大受衝擊，可能會影響後續收成，將儘快公告台中地區符合天然災害現金救助，讓農民以每公頃6萬元獲得補助；由於農民多有反應，因生產成本增加，但金額卻長期未調整，他也承諾所有的天然災害現金救助金額將做全國一致盤點，以反映全國農民生產成本的提高。

陳吉仲說，也請台中市政農業局及東勢農會協助，是否有更好的因應極端氣候方式，比如捲簾式的簡易設施，避免雨害影響高接梨穗嫁接；另外，相關技術輔導會全力協助，包括有機資材，每公頃再給農民1.2萬元。最後也期待所有因應措施到位後，不歸咎農民的部分，能透過農業保險以保障農民收入。