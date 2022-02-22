台中市政府2019年創立青年事務諮詢委員會，提供關心台中市政的在地青年提案及交流平台，仿議會開會模式、青年招募及期望進行調整。市長盧秀燕22日表示，透過青諮會學到很多想法，青年提案大到生涯規畫、升學就業，小到公車、捷運座位配置等都有，是城市進步的動力，市府對大小事關心，改進得更好、更細膩。

市府今日舉行市政會議，由研考會主委吳皇昇進行「台中青諮會推動成果及未來展望」專案報告。

盧秀燕表示，台中市青諮會提供青年參與市政平台，顯示青年參與率高，未來在經費能力許可下不排除再擴大，青年提出意見及解決方法是好事，提供參與平台，讓青年貢獻己力也是政府的責任，感謝各局處相關同仁的重視，針對青年提案積極討論。

吳皇昇說，市府將青諮會定位明確化、系統化，制定青諮會運作SOP、設置官網，開放小組會議跨組參與、青年委員大會廣邀100名青委參與，並爭取青委出席費，提高青年參與率及認同感，另由青委自訂專案報告題目，由權責機關進行專案報告，降低資訊落差，提升提案討論品質。

第一屆青年事務諮詢委員會成績亮眼，提案69件，其中完全參採56件、部分參採9件，參採率達94％，另第一屆青委130人，第二屆招募人數則達335人，顯示青年力量崛起中，未來市府將持續鼓勵青年公共參與，進行創新、跨縣市交流等多元培力計畫，提供良善建言平台，讓更多青年想法納入市府施政。