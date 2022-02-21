大陸女星范冰冰2018年因陷入逃稅風波而遭到大陸娛樂圈封殺，還與當時即將結婚的男友李晨分手。而近幾年行事趨於低調的她，近日卻遭到網友爆料現身韓國街頭，疑似正在拍攝最新韓劇，在網路上引起熱烈討論。

近日韓國論壇上有不少網友表示在街頭遇到范冰冰正在拍戲，而根據韓國媒體《THE FACT》的報導，他們向電視台JTBC的戲劇製作組詢問後獲得證實，范冰冰目前人確實在韓國，低調客串由姜河那與李裕英所主演的最新韓劇《Insider》。知情人士也透露，范冰冰在今年年初就抵達了韓國，並已完成《Insider》的客串戲份，但她在戲中演出什麼角色則是機密，無法公開。

相關報導在南韓論壇上曝光後，立即登上熱門文章，但大部分的韓國網友對於電視台邀情大陸演員來客串韓劇的這件事都抱持著反感，紛紛留言表示「為什麼一定要找她」」、「她是誰啊？大部分的人又不認識范冰冰」、「JTBC現在是中國電視台嗎」、「因為韓劇很有人氣就想要參一腳嗎」、「找范冰冰來演，有這個必要嗎」引起熱議。

而這部由姜河那與李裕英主演的懸疑劇《Insider》，主要講述潛入調查的司法研究生人生意外墜入谷底被判刑後，在監獄的賭場中為了改變命運而一路奮戰並發生一連串事件的故事。目前雖仍在拍攝中，卻因范冰冰的加入意外引起話題。