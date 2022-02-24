韓國央行24日宣布維持基準利率在1.25％不變符合市場預期。其過去六個月內已三次升息。反映央行擔心新冠確診人數飆升，和烏克蘭危機不斷惡化，令韓國經濟前景籠罩在陰霾裡，因此暫停升息來觀察局勢發展。

央行總裁李柱烈在貨幣政策會議結束後的記者會上說，若俄羅斯軍隊在烏克蘭全面開戰，可能對韓國經濟造成巨大影響。

油價因烏克蘭危機而每桶升破100美元大關，加上韓國疫情期間推大規模振興措施，和全球供應鏈瓶頸，已導致韓國通膨壓力大增。

韓國1月通膨率年增3.6％，雖然連續兩個月下降，但卻連續十個月超過央行的2％目標。

央行24日把今年通膨率預測值，從原先2％大幅調高至3.1％，但全年國內生產毛額（GDP）成長率預測卻維持在3％不變。

韓國Meritz證券分析師尹汝三（Yoon Yeo-Sam音譯）說：「央行決策高層正評估去年八月以來三度升息的影響。」

外界認為央行暫停升息，是要觀察烏克蘭危機和韓國單日確診人數創新高，是否會拖累目前韓國經濟復甦的態勢。韓國23日單日新增確診數逾17.1萬人創新高。

李柱烈將在3月底卸下央行總裁職務，因此2月會議是他任內舉行的最後一場政策會議。外界不清楚總統文在寅，是否在3月9日舉行總統大選前任命新央行總裁人選，抑或留待新總統上台後來決定。

專家認為新央行總裁將必須升息來抑制通膨，跟隨其他主要國家央行的腳步，讓利率水準正常化。

尹汝三預估央行將在年底前再升息2次，升息時間點各自在第二季和第三季。不少專家也持類似看法，預期央行年底前把基準利率調升至1.75％。

央行年底前將在4月、5月、7月、8月、10月和11月舉行政策會議。