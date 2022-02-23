金永敏（左起）、吳娟受、安普賢、曹寶兒、金宇錫23日出席《軍檢察官多伯曼》記者會。（friDay影音提供）

史上首部以軍事檢察官為題材的韓劇《軍檢察官多伯曼》由安普賢、曹寶兒主演，劇情描述為了金錢和名譽才去當軍事檢察官的都倍萬（安普賢 飾），在部隊裡遇到為了復仇而成為軍事檢察官的車友仁（曹寶兒 飾），兩人聯手打擊軍中腐敗勢力的熱血故事。23日舉辦線上記者會，導演陳昌奎率領5位主演安普賢、曹寶兒、金宇錫、金永敏、吳娟受出席。

安普賢在記者會上透露，這是自己繼當兵、出演《太陽的後裔》之後，抱持著「再度入伍」的心情第3度穿上軍服，希望自己能平安、帥氣地「退伍」，雖然該劇的核心背景之一是要呈現「階級凌駕於法律之上」的軍中文化，但曾經當過拳擊手、14歲起就獨立生活的他，在入伍服役期間相當悠遊自在，對階級文化沒有半點不適應，感覺「就像是去野營了兩年」，過往軍旅生涯的經歷對自己演出本劇也很有幫助。

曹寶兒今雖是抱病出席記者會，卻依舊大方展露美腿成為全場最亮眼的「嬌點」，該劇是她第一次嘗試短髮造型的角色，且劇中會出現大量的動作場面，因此自己除了做了很多練習之外，在寒冬中於氣溫低至零下負10幾度的江原道拍攝，再加上疫情嚴峻的雙重夾擊，也堪稱是在進行全新的挑戰。即使身體狀況微恙，飾演的又是充滿「Girl Crush」魅力的角色，個性甜美可愛的她還是笑著補充爆料大前輩金永敏雖然在戲裡總是板著一張撲克臉，但在鏡頭之外時卻很愛搞笑、撒嬌，更當場示範起金的動作、表情，逗笑現場眾人。

被問到彼此的合作默契如何時，安普賢爽快爆料之前對曹寶兒的印象就是很愛笑、總是笑臉迎人，不過由於劇中的她都擺出嚴肅的一面不苟言笑，要一直等到下戲之後才會恢復活潑可愛的模樣，反差之大讓自己一度無法適應，曹寶兒則透露雖然在角色設定上安普賢是要當自己的「獵犬」，不過實際對戲時2人不僅默契極佳，還常常會有「不知道是誰在馴服誰」的感覺。

除了2位年輕主演外，劇中的靈魂人物還有資深女演員吳娟受，以及在《愛的迫降》中飾演北韓竊聽員、《夫婦的世界》中飾演外遇偷腥渣男知名度大增的金永敏。該劇是吳娟受睽違8年再度出演的電視劇，這次飾演充滿慾望及野心的韓國陸軍史上首位女性師團長，她打趣說「在座的演員們在劇中都很討厭我，希望觀眾看了不要跟著也討厭我」，貼心的金永敏聽到之後立即當眾大聲告白「吳娟受，我愛妳」，紳士作風贏得眾人的一片掌聲與笑聲。該劇3月1日起，每週二、三在friDay影音獨家更新。