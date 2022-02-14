北市南港經貿園區12日清晨發生3名黑幫分子開槍追擊被害人，犯案的竹聯幫東堂分子，認為對方經營網路博奕，害他們輸錢，雙方相約談判，還沒碰面，在路上看見對方轎車，21歲吳姓男子夥同21黃男、20歲陳男連開12槍，士林地檢署檢察官複訊後，依殺人未遂、槍砲等罪向法院聲請羈押禁見獲准。

去年9月，東堂成員等8人曾狹持人到公墓痛毆，行徑相當囂張，所幸被警方攔查路檢救出傷者，檢察官現已起訴，正由法院審理中，不到半年的時間，又涉及飛車槍擊，同一名檢察官複訊，看到其中吳嫌、黃嫌又見面，告訴他們依法嚴辦，認定吳等人在車輛行進間持槍射擊，雖然未造成車上駕駛、乘客受傷，已有殺人意圖。

吳等人均稱，在路上聽到槍聲，以為自己被攻擊，趕緊拿出車上的2把改造手槍防衛，朝向旁邊的轎車開槍反擊，檢察官並不採信，13日晚間7時許建請法院羈押禁見，法院凌晨1時許裁准。