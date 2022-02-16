去年10月19日，宜蘭縣劉姓男子因債務糾紛，在宜蘭市環市東路與縣民大道路口製造假車禍，追撞羅姓男子的小客車，羅男下車察看時，劉近距離朝羅男開槍，導致羅男傷重不治，乘客吳男受傷，雖然劉男案發後自首，但宜蘭地檢署偵結後以殺人等罪嫌起訴劉男，也認為他惡性重大，請求法院從重量刑。

檢方指出，劉姓男子與羅姓男子素有怨隙且有債務糾紛，羅男因對劉男的家人砸車、砸店，又放話圍剿，劉男遂萌生殺意，去年10月19日凌晨駕車尾隨羅男駕駛的小客車，製造假車禍後朝羅男射擊，羅男中彈後慌忙上車，劉男在駕駛座旁持槍抵住羅男頭部射擊，並朝乘客吳男開槍。

案發後同日凌晨2時許，劉男持槍前往宜蘭警分局自首，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官黃明正認為，劉男雖然在行兇後到警局自首，但審酌他行兇手段、被害人傷勢部位及嚴重程度、未對被害人家屬表達任何歉意等情狀綜合以觀，「其自首之動機應非出於真誠悔悟」，是因無法躲過法律制裁不得不自首，因此建請法院勿依自首規定給予劉男減輕其刑。