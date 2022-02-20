大貨車國道逼車記（WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

請自小客車駕駛不要斷章取義，只上傳對自己有利的畫面（回覆2021/11/19號大貨車國道逼車記）（WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

大貨車也PO出行車紀錄影像反擊，稱小車駕駛只PO對自己有利畫面。但畫面顯示，大車數度緊貼小車屁股，網友稱這根本就是危險駕駛自首片。（截自《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》影像）

有民眾上傳影像，控訴遭大貨車國道逼車，豈料大貨車駕駛也上傳行車紀錄影像，指小客車駕駛斷章取義，只上傳對自己有利畫面。不過眾多網友看完大貨車的影像，一面倒打臉，稱這不是逼車什麼是逼車？更打趣表示這根本就是危險駕駛自首影片。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》去年11月分享一段影片，顯示某交通公司的大貨車，在國一南下28公里、圓山路段內側車道，不斷連續逼車，大貨車車頭數度幾乎要貼到小轎車的車尾，畫面十分驚險。豈料，大貨車駕駛在2月16日也上傳行車紀錄影像，反嗆小客車駕駛「不要斷章取義，只上傳對自己有利的畫面」。

不過眾多網友看完兩部影片，一面倒驚呼：「如果這不是逼車，什麼才是逼車！」，更直言：「公共危險自首影片」、「好笑耶，po來自婊的」、「這大車駕駛蠢到我無話可說，自己把自己去年的違規拿出來鞭自己屍是哪招？」、「對啊，這樣才完整，完整證實影片駕駛的野蠻。」、「人家好好開，跟前面貨車保持差不多距離，就你一直追貼著小車屁股，PO上來讓大家打臉嗎」。