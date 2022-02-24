228連假將屆，適逢賞花季節及高雄台灣燈會活動期間，警政署預期將有大量車潮湧入國道或前往各觀光風景、遊樂園區，為維護連假交通順暢與安全，警政署已要求各警察機關期前規劃連假交通疏導工作，針對重要旅遊景點，配合各風景特定區、道路主管機關及縣(市)政府，預先妥適規劃行車動線及停車空間；另對交通瓶頸路段進行盤點，深化交通疏導管理作為，預留可迴轉及疏導空間，並加派警力引導車流，機先執行必要管制作為。

另警政署在春節連假期間，規劃執行「全國同步擴大取締酒駕專案勤務」，共取締酒駕計有828件，其中移送法辦595件。警政署在228連假，也將規劃連續3日執行專案勤務，通令各警察機關持續嚴正執法，杜絕駕駛人僥倖心態，並要求查處汽機車駕駛人酒後駕車A1及A2肇事案件時，應落實溯源，調查提供飲酒場所業者有無向民眾勸導酒後勿駕車，並協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，運用第三方警政，督促酒店、KTV及餐廳相關業者應共同善盡防制酒駕之社會責任。

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