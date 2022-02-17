基隆市議員韓世昱與其兄韓東叡、其父前市議員韓良圻及助理等5人涉嫌收受工程賄款、詐領助理費，檢方近日偵查終結，認定韓良圻詐領近890萬助理費，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。至於韓家涉嫌與建商索討政治獻金部分，則未符貪汙治罪條例構成要件，予以不起訴。

檢方表示，韓良圻自2009年8月至2019年1月，找來年約40歲簡姓、楊姓友人作為人頭，申報擔任公費助理，按月向議會詐領公費助理薪資，不法所得總計889萬7109元。近日偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴韓良圻；簡姓、楊姓友人依違反公務員登載不實罪嫌起訴。

另外，韓家涉嫌與建商索討政治獻金部分，檢方指出，因未構成貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物要件，予以不起訴，但查出韓東叡涉嫌在無交易情況下，於公司帳冊不實登載1筆8萬元工程費，要給韓世昱做春聯使用，遭依違反商業會計法罪嫌起訴。

基隆地檢署去年接獲檢舉，韓良圻與兒子韓世昱在擔任議員期間，疑似藉工程長期向建商收受賄款，不法所得近千萬元，又發現韓良圻擔任議員時，涉嫌以簡姓、楊姓友人作為人頭詐領助理費。去年10月指揮北機站、基隆市調站幹員，兵分五路前往韓世昱服務處、住所及簡姓、楊姓前助理住處等地點搜索，並將2名前助理及韓良圻、韓東叡及韓世昱父子3人帶回市調處訊問。

檢方複訊簡、楊後，諭令均5萬元交保；韓世昱30萬元交保、韓東叡25萬元交保、限制住居。韓良圻則因涉犯貪汙重罪，且否認犯行，檢察官認定其有串證之虞，向院方聲請羈押；法官裁定羈押禁見獲准，延押至今。