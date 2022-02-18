花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長15日晚在市區開車時遭人從後方追撞，周姓科長下車察看時，竟遭對方持鋁棒及辣椒水攻擊，導致左手骨折，緊急送醫救治，警方逮捕2人，調查發現他們有幫派背景，起初認只是單純行車糾紛，不過，移送檢方查辦時，認為案情恐非單純，檢方懷疑2人未吐實，依殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見。地院預備下午召開羈押庭。

發生街頭喋血事件，花蓮警分局昨晚展開市區大規模臨檢掃蕩勤務，鎖定多處疑似幫派份落角處近處查辦，酒店等特種行業實施擴大臨檢，動員近百名警力勤務到清晨結束，逮補2名通緝犯以及1件公共危險等案件。

15日晚間七點多，花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長（36歲），駕車行經花蓮市德安一街，發生車輛追撞的意外，當時遭後方19歲劉姓男子所駕白色汽車追撞，雙方下車理論，不料後方車輛的劉男、黃男持球棒、辣椒水攻擊周男，把周打到左手骨裂後就直接逃離現場。

周男妻小在車上飽受驚嚇也遭辣椒水波及，驚嚇不已，在施暴者離開後才抱著強褓中的孩子下車哭喊尋求路人的幫助。

因周男在監獄擔任戒護科長，只是單純的行車糾紛卻遭對方下重手修理，不免讓人懷疑是否是在監獄中得罪具有幫派背景的受刑人，而被教唆小弟修理？為此，警方調閱沿途監視器，發現兩名年輕人的車輛並沒有沿途尾隨，到案後兩人也供稱，發生碰撞下車理論，周男態度不好才起糾紛。

花蓮地檢署上午發布新聞稿表示，被告2人雖於當晚9時許，受通知前往花蓮分局投案，惟地檢署於翌（16）日獲報後，認為案情恐非單純而有深入追查之必要，即由檢察官指揮花蓮分局組成專案小組，積極蒐集事證，於17日上午向花蓮地院聲請搜索票獲准，警方拘提被告2人到案。

案經檢察官江昂軒訊問後，認被告2人共同涉犯刑法殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見。

檢察長鍾和憲表示，對於花蓮地區之治安維護極為重視，不容許任何街頭暴力事件發生，以確保社會秩序安寧。倘有不法滋事挑釁公權力者，檢察官必會指揮警方從速從嚴偵辦，遏止不法，呼籲切勿以身試法，自毀前途。