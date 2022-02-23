51歲金鐘視后苗可麗，今(23日)在社群透露，搭乘計程車時，因防疫開窗問題，和司機有些不愉快，還差點被趕下車，最後她忍住怒氣，反而讓自己變得「很開心」，高EQ態度獲得不少網友讚賞。

苗可麗發文透露，因為疫情她在坐計程車時，都會詢問是否可以開一點窗戶，通常司機都會非常樂意地允許，未料她稍早搭小黃，同樣禮貌詢問，司機卻態度很差表示「請妳下車」。

她試圖詢問原因，司機再度回應「妳要開窗妳就下車」，原來司機才剛買車一個月，所以不願意讓她開窗，當下苗可麗坦言「當時我感覺胸口一股火在燃燒」，並猶豫要不要下車時，她忍住了，並沿路替司機找藉口「對呀，他好不容易買了一部新車，開窗容易髒」，但也認為可以換個說話方式，才不會讓人不舒服。

而下車時，苗可麗也用愉悅且溫柔的聲音謝謝司機，事後她發現自己忍住怒力後，反而笑得很開心，如果換作是以前，可能就會直接下車，並訓斥司機一頓，但最後她在非常難叫車的時段，安全到家了，也領悟到「忍一時海闊天空」。

對此，網友也大讚「有智慧的女人，忍一口氣少走許多冤枉路」、「你很棒」、「修養真好」、「恭賀妳人生更上一層樓囉」，連藝人JR紀言愷也來回應「媽媽修養好」。