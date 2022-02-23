考試院推動法律人員考試四合一，現有分別進行考試的法官、檢察官、律師、法制人員將統一進行兩階段資格考試，考取並完成實務訓練即可取得律師資格，再由各司法和行政機關自行依據需求，進行法官、檢察官和法制人員甄選，最快在立法通過3年後實施。

考試院日前會銜行政院通過「法律專業人員資格及任用條例」草案，考試院長黃榮村今天舉行媒體茶敘，針對法律國考進行的大變革進行說明。

考選部長許舒翔表示，2017年司法改革國是會議決議改革法學教育與司法人員考試，建議法律專業資格的取得，採取多合一考試。

他說，此次修法主要配合司改會決議，未來民眾無論想擔任律師、法官、檢察官或法制人員，都必須先參加由考試院主辦的法律專業人員四合一兩階段考試，通過後參加一年的實務訓練及格，即可取得律師資格，可以到律師 事務所等民間機構擔任律師。

若需進一步擔任法官、檢察官或法制人員，則由司法院、法務部和行政機關自行依據需求，訂出甄選辦法，由取得律師資格者分別去應考。

至於實務訓練，考試院祕書長劉建忻表示，除由司法院、法務部、考試院及律師團體會協力完成1年培訓課程外，還會有附加的實務課程提供選擇，包括到外交部等行政部門實習，讓未來的法官、檢察官、法制人員，能多了解相關的法律業務。