海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動6名同仁，27日傍晚與民間、學界鯨豚保育人員，合力完成今年以來彰化縣海域第一例擱淺鯨豚的成功救援任務。(芳苑安檢所／謝瓊雲彰化傳真)

海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動6名同仁，27日傍晚與民間、學界鯨豚保育人員，合力完成今年以來彰化縣海域第一例擱淺鯨豚的成功救援任務。(芳苑安檢所／謝瓊雲彰化傳真)

海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動6名同仁，27日傍晚與民間、學界鯨豚保育人員，合力完成今年以來彰化縣海域第一例擱淺鯨豚的成功救援任務。(芳苑安檢所／謝瓊雲彰化傳真)

海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動6名同仁，27日傍晚與民間、學界鯨豚保育人員，合力完成今年以來彰化縣海域第一例擱淺鯨豚的成功救援任務。(芳苑安檢所／謝瓊雲彰化傳真)

海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動6名同仁，27日傍晚與民間、學界鯨豚保育人員，合力完成今年以來彰化縣海域第一例擱淺鯨豚的成功救援任務。(芳苑安檢所／謝瓊雲彰化傳真)

海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動6名同仁，27日傍晚與民間、學界鯨豚保育人員，合力完成今年以來彰化縣海域第一例擱淺鯨豚的成功救援任務。(芳苑安檢所／謝瓊雲彰化傳真)

糙齒海豚擱淺芳苑永興泊地 海巡人員即刻救援

二二八連假彰化芳苑海域出現今年第一隻擱淺鯨豚；27日下午4時許，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所接獲漁民通報，指芳苑外海有隻擱淺鯨豚，立即派員前往救援，並由成功大學截住運送至四草鯨豚搶救站救治。

海洋保育工作沒有假期，6名芳苑安檢所人員費時5個多小時，小心翼翼移置、搬運鯨豚，終於順利完成今年第一樁成功救援任務。

芳苑安檢所長李奕駿說，當時除了立即派員到場，並依鯨豚擱淺程序實施初步處置，同時聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站及成功大學派員到場協處。

中華鯨豚協會專員王冠宇及海洋保育署站長李承運抵達現場後，經測量該鯨豚長約265公分、寬約86公分，判定該鯨豚品種為「糙齒海豚」，且發現海豚呼吸力道極弱、背部肌肉消瘦、身上多處疑似大型掠食動物咬傷的齒痕及大面積曬傷。

救援過程中，保育人員持續對鯨豚進行呼吸測量及保濕，因糙齒海豚體型較大，由委託成功大學王姓教師駕駛大型鯨豚救援車到場協處，後續將鯨豚載至四草鯨豚搶救站救治。

海巡署第三岸巡隊呼籲，保護動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚或海龜擱淺的情況，請立即撥打118免費服務專線，海巡署將於第一時間前往處理。