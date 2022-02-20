為感謝新北市救難協會八里分會長期以來無償自發緊急救護、救助重大災難，守護鄉親生命財產安全，日前又協助三隻海豚擱淺救援，八里區長陳炳仲特地前往表達感謝之意並致贈保溫瓶，感謝隊員們戮力救生救難任務的無私奉獻。
八里分會會長胡勝雄表示，八里原本沒有救難協會，起因於多年前有民眾落河，請求五股分會來協尋，執行長鄭培銘等人有感於八里亟需相關人力資源，因而成立八里分會，成立以來不管八里或新北市轄內如有山難、海難皆積極支援。
胡勝雄說，八里分會以海岸搜救為主要出勤任務，還曾在2019年救援擱淺的侏儒抹香鯨魚，當時為了救援，分會緊急改裝船架完成鯨魚救援載運，更沒想到，時隔兩年，這個船架再度派上用場，順利救援3隻保育類的糙齒海豚。
八里區長陳炳仲指出，新北市救難協會八里分會成立以來，一直協助新北市緊急救護，去年9月八里有位92歲伯伯在山上走失，經協會持續協尋，三天後在山區平安找到伯伯。
日前發生海豚擱淺，公所請求新北市救難協會八里分會支援，執行長二話不說立馬出動，迅速讓擱淺的海豚能順利運離沙灘前往岸置中心安置，後來3隻海豚皆順利野放返回大海。
八里區公所表示，八里轄內地處面山臨海地形，偶有山難、海難事件，如鯨豚等動物救難、捕蜂、搜山、翻船等救援，有賴在地新北新北市救難協會八里分會公私協力投入救災，以及配合區內防災演練等辛勞付出，不遺餘力，陳區長特地前往表達感謝之意，感謝隊員們長期熱心的無私奉獻。
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