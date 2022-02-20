八里區長陳炳仲特地前往新北市救難協會八里分會表達感謝之意並致贈保溫瓶（八里區公所提供／戴上容新北傳真）

為感謝新北市救難協會八里分會長期以來無償自發緊急救護、救助重大災難，守護鄉親生命財產安全，日前又協助三隻海豚擱淺救援，八里區長陳炳仲特地前往表達感謝之意並致贈保溫瓶，感謝隊員們戮力救生救難任務的無私奉獻。

八里分會會長胡勝雄表示，八里原本沒有救難協會，起因於多年前有民眾落河，請求五股分會來協尋，執行長鄭培銘等人有感於八里亟需相關人力資源，因而成立八里分會，成立以來不管八里或新北市轄內如有山難、海難皆積極支援。

胡勝雄說，八里分會以海岸搜救為主要出勤任務，還曾在2019年救援擱淺的侏儒抹香鯨魚，當時為了救援，分會緊急改裝船架完成鯨魚救援載運，更沒想到，時隔兩年，這個船架再度派上用場，順利救援3隻保育類的糙齒海豚。

八里區長陳炳仲指出，新北市救難協會八里分會成立以來，一直協助新北市緊急救護，去年9月八里有位92歲伯伯在山上走失，經協會持續協尋，三天後在山區平安找到伯伯。

日前發生海豚擱淺，公所請求新北市救難協會八里分會支援，執行長二話不說立馬出動，迅速讓擱淺的海豚能順利運離沙灘前往岸置中心安置，後來3隻海豚皆順利野放返回大海。

八里區公所表示，八里轄內地處面山臨海地形，偶有山難、海難事件，如鯨豚等動物救難、捕蜂、搜山、翻船等救援，有賴在地新北新北市救難協會八里分會公私協力投入救災，以及配合區內防災演練等辛勞付出，不遺餘力，陳區長特地前往表達感謝之意，感謝隊員們長期熱心的無私奉獻。