海巡署中部分署第四岸巡隊接獲第五巡防區指揮部今天接獲通報，嘉義縣龍宮溪出海口南岸有保育類侏儒鯨豚擱淺，海巡人員積極搶救，但鯨豚仍傷重死亡，這是今年嘉義地區第1起鯨豚死亡案件。

好美里安檢所士官長所長梁志偉指出，鯨豚體長約274公分、寬約103公分，因外觀完整，具研究價值，將載回成功大學鯨豚中心解剖，以進一步釐清死因。

梁志偉說，死亡鯨豚經成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文教授初步研判，是保育類成年雌性侏儒抹香鯨，依文獻記載，侏儒抹香鯨是體型最小的鯨類，背部成暗灰色，背鰭突起近似鐮刀狀，頭型稍尖，其噴氣口的噴氣低矮且不明顯，主要分布於溫帶至熱帶海域。

海巡署中部分署第四岸巡隊接獲第五巡防區指揮部是今天上午接獲民眾通報，有鯨豚擱淺，派遣布袋地區安檢所人力及協調地方漁船配合海巡署30P救生艇展開救護。同時聯繫海洋保育署第五工作站、嘉義縣政府畜產保育科、成功大學海洋生物暨海豚研究中心協助處理。

梁志偉表示，這是今年第一起鯨豚擱淺救護事件，呼籲民眾若於岸際發現鯨豚及海龜擱淺情事，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協處。