動物救援暨保育協會確認是「脊露脊鼠海豚」，體長110公分、寬30公分。（海巡署提供）

通報個體死亡原因不明，現場採樣進一步檢驗。（海巡署提供）

通報個體死亡原因不明，現場採樣進一步檢驗，其餘殘體則就地掩埋。（海巡署提供）

金門金沙鎮祕境級景點「船型堡」岸際昨發現1隻死亡鯨豚，當地動物救援暨保育協會確認是「脊露脊鼠海豚」，保育類海洋生物在大年初二不明原因遇難，從此回不了大海的娘家，讓保育團體扼腕不已。

海巡署第12區指揮部昨接獲民眾118報案轉知金沙鎮「船型堡」岸際附近發現1隻死亡鯨豚後，立即通報金門岸巡隊第一機動巡邏站人員趕至現場，並聯繫金門縣水產試驗所、野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海洋保育署第金門海洋保育工作站派員到場。

這也是金門地區今年通報的首起保育類鯨豚死亡個案，縣動物救援暨保育協會理事長陳光耀檢視後，確認為「窄脊露脊鼠海豚」，體長110公分、寬30公分，死亡原因無法確認，現場採樣等待進一步檢驗，其餘殘體則就地掩埋。

金門近3年來，鯨豚死亡通報個案頻傳，2020年逾20起，2021年也有10餘起，發現地點涵蓋大、小金門島周界海岸，包括偏遠離島在內，爆量個案和超高頻度，引起保育團體和學術單位的關注，憂心大海到底發生甚麼事？

海巡署呼籲，保護大自然資源人人有責，民眾若發現鯨豚擱淺，可撥打118免費報案專線，協助海洋保育工作。