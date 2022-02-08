全國各縣市自有財源比例。（金門縣府提供）

全國各縣市自籌財源比例。（金門縣府提供）

金酒捐贈金額已大幅增加。（金門縣府提供）

戰地政府基金支出及歲入歲出餘絀比較表。（金門縣府提供）

守穩艱困疫情、守住百億縣庫、守護鄉親福利！（金門縣府提供）

新冠疫情席捲全球，金門的「金雞母」業績和盈餘大受衝擊，守護百億縣庫面臨重大挑戰。鄉親憂心在大環境不佳情況下，現有社會福利可能維持不下去。縣府財政處今天表示，截至110年底止縣庫存款餘額尚有104.9億餘元，在適切的調度和管控下，應可達到兼顧建設支出與收支平衡的健全財政目標。

財政處說明，依全縣人口數、土地面積、工商發展現況、中央補助款或統籌分配稅款額度、自有財源比例，以及財政收支劃分法分得財源等綜合估算，中期而言若可維持在最適預算規模（約110至120億元），在調度與支用管控上有所因應，應可達成兼顧建設支出與收支平衡之健全財政目標。

財政處分析，縣府10年中期預算規模及收支趨勢變動，在101至103年度金酒公司整體營收包括大陸市場業績亮眼，捐贈縣府金額數大幅增加為64.5、64及55.5億元，導致部分鄉親及期間主政者誤認可長年以此歲入來源經常性支撐更大之預算規模，往後年度歲出也相對隨之膨脹，尤其非法定社會福利支出、一次犒賞性活動支出及非編制人員用人費大幅增加，以致若短期間年度收入盛況不再存在，即有可能出現已有歲出規模縮減不易，而面臨收支差短的隱憂。

縣府指出，再以實際年度餘絀分析，自104年起金酒公司營收回歸市場規模常態維持約120億元時，在「易放難收」之非法定社福支出及非編制人員人事費用卻逐年攀高，而其他經建計畫資本支出必須持續執行時，縣府收支即開始出現短絀，自106年短差約7億元起，107及108年度短絀數分別高達17.7與14.5億元，而此短差數額與同時期的戰地政務時期補償基金支出約15.6與16.1億元相近。

另外，104年底縣庫存款為194.9億元至110年底為104.9億元，足足減少了90億元，也與戰地政務基金的105至110年間實際支出數額93.11億元相近，顯示若不計入這項照顧歷經戰地時期鄉親的支出，各類政務支出應可達成長期維持結構上的收支平衡。

縣府表示，109年遭逢全球性新冠肺炎疫情的衝擊，金酒捐贈減少6.5億元，免稅商店權利金、許可費也減少約3億元。在防疫支出增加約3億元下，就出現約31億元的年度短絀，顯見104年起即埋藏之財政結構隱憂，在遇到預期之外的全面性經濟重創下就會浮現，並非肇因於單一年度財源不足、支出不減的結果。

縣府強調，連江和澎湖2個離島縣市也是同樣有由餘轉絀，或有短絀額度加大之狀況，這也是中央政府在本身財力吃緊，無法更有餘力盡憲法義務照顧離島的結果。但即便遭逢外在衝擊，109年度金門縣自有財源佔歲入比例仍高於50％，在全國縣市中僅排名只落後於高科技重鎮之新竹縣、市，由此可見金門縣若可強化財政體質，排除以往埋下的各項隱憂，即使不舉債，仍有自立自強的財政自主實力，而截至110年底止金門縣庫存款戶存款餘額尚達104.9億餘元。

縣府說明，110年起在財政上「學習與病毒共存」，金酒公司營收更多元，恢復疫情前相當水準，捐贈數及盈餘繳庫時更達成規畫目標，包括廈門公司營收更是再創新高，同時搭配以中央法令認可的「移緩濟急」、基金盈餘繳庫衡平紓困振興措施財源、改善集中支付作業等財務調度方法，已使110年自估餘絀數縮減至19.87億元，已較預算數短絀數34.93億元明顯減少，大約可回復到疫情前108年度時水準，且另積極清理收回以前年度應收帳款逾4億元以充實縣庫，相信可有效穩住109年的短絀水準及縣庫存款水位。

縣府強調，縣府已開始實施業務機關(單位)爭取中央預算的考核辦法，在必須承繼以往社福及用人政策，以維持鄉親對縣府政策「一貫性」高度期待與信賴保護的前提下，縣政團隊有信心在未來持續做好疫情紓困、疫後振興及兼顧財政穩健的任務。